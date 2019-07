Barbara D’Urso, paura in vacanza: cosa è successo alla conduttrice

Barbara D’Urso, paura durante la vacanza che si è concessa negli ultimi giorni: vediamo cosa è successo alla conduttrice

Barbara D’Urso si sta godendo un po’ di meritato relax negli ultimi giorni con una vacanza in compagnia di amici. Amici, non fidanzati ipotetici: è meglio sottolinearlo. Tuttavia, anche in vacanza, non può fare a meno delle sue ‘notizie choc’. Quelle che, in genere, presenta nei suoi programmi televisivi. Adesso, però, la notizia choc riguarda proprio lei. Ma perché? Di cosa parla? Cosa c’è di così scioccante nelle sue storie Instagram?

Barbara D’Urso: che paura, la notizia choc mentre è in vacanza

Prima o poi, tocca a tutti. Per quanto si possa ‘evitare’, alla fine della fiera, tutti devono prendere un aereo nella vita. Chi prima, chi dopo. C’è chi lo prende da quand’è bambino. E chi, invece, come Barbara D’Urso, probabilmente non l’ha mai preso fino ad ora. Già, perché per riportarlo nelle storie Instagram come ‘notizia choc’, forse, questa potrebbe essere la sua prima volta in aereo.

“Io che prendo un aereo? Notizia choc!”: così Barbara D’Urso ci fa capire che questa, con molta probabilità, è una delle sue paure più grandi. Una paura che, tuttavia, prima o poi, doveva essere affrontata. Ecco, il momento è arrivato finalmente. La storia Instagram riprende l’aereo in partenza. Forse, la D’Urso stava proprio per salirci.

Un po’ di paura?

Potrà raccontarla come una vacanza da brivido. Barbara avrà affrontato la sua paura di volare e forse, da questo momento in poi, potrà prendere l’aereo con più facilità. Magari, anche per fare la tratta Roma-Milano, Milano-Roma, quando si deve spostare, ad esempio, per Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Beh, un po’ di paura in questa vacanza potrebbe essere servita a migliorare un aspetto della sua vita. Consideriamo il viaggio in treno, preferito da sempre dalla conduttrice a quello in aereo: sono almeno 5 ore con l’alta velocità. Invece, in aereo, la signora D’Urso impiegherebbe non più di un’ora e mezza, senza considerare il check in e quant’altro. Mica male, no? Un gran bel risparmio di tempo.