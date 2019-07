View this post on Instagram

Ho chiesto a Mauro Caporiccio autore del techetechete’che andrà in onda stasera qualche foto….lui gentilissimo me ne ha inviate tre ….guardando questa stamattina mi accorgo che tra il pubblico c’è la mia mamma…….la mia mammina…la mia vita…che mi manca tanto tanto!!!!💔😭#lamiamamma