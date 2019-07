Karina Cascella, un fan le chiede: “Faresti mai un calendario?”, la sua risposta spiazza tutti. Non ci resta che attendere

Karina Cascella è ormai da anni regina della tv e dei social. La storia con Salvatore Angelucci, il percorso da opinionista a Uomini e Donne, la vita da influencer e le ospitate fisse nei salotti più famosi di Mediaset, fanno ormai di lei un personaggio chiacchieratissimo. Il carattere aggressivo che da sempre la contraddistingue fa sì che nei suoi riguardi non ci siano vie di mezzo: o la si ama o la si odia. Ma Karina è abituata e col tempo ha imparato a farsi voler bene più che nel passato. Cosa risaputa e oggettivamente insindacabile è invece la sua bellezza, che va quasi aumentando col passare degli anni. Motivo per il quale continuano a farle richieste ben precise. Ma vediamo meglio cosa è successo su Instagram.

Karina Cascella e la richiesta di fare un calendario: la risposta dell’opinionista sorprende tutti

Karina Cascella, che spesso si concede ai fan rispondendo ai loro quesiti, anche ieri si è lasciata andare ad un botta e risposta. In primis ad entusiasmare la nota opinionista sono stati i numerosi complimenti, repostati con soddisfazione in quantità innumerevole. Tra le domande più gettonate dov’è il segreto nella capacità di avere un rapporto così speciale col suo ex compagno e padre della piccola Ginevra, Salvatore Angelucci. E’ argomento ormai noto questo, vista l’amicizia che lega i due, che sono perfettamente d’accordo sull’idea di famiglia allargata per la felicità della piccola di casa. Karina, che da poco ha iniziato un nuovo percorso di vita insieme al suo nuovo compagno, ha voluto poi rispondere ad una domanda che avrà stuzzicato la fantasia di parecchi follower: “Un tuo calendario quando?” chiede qualcuno, e la risposta arriva puntuale. Karina, che di sicuro si è fatta apprezzare nel tempo per i suoi incredibili cambiamenti fisici, si dice già fuori età, ma chissà che qualche proposta concreta non possa farle cambiare idea. Siamo sicuri che in molti apprezzeranno, non ci resta che aspettare.

