Spunta una foto ‘impressionante’ di Chiara Ferragni su Instagram: la colpa è di Fedez. Vediamo di cosa si tratta.

Condividono la loro quotidianità con i fan e spesso spuntano anche episodi divertenti: i Ferragnez sono tra le coppie più amate e seguite in Italia e non solo. Si sono sposati nel settembre 2018 ed insieme hanno un meraviglioso bimbo di nome Leone: in questi giorni si stanno godendo le vacanze in Sicilia e nel pomeriggio il noto rapper ha regalato un momento esilarante ai suoi follower. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

Chiara Ferragni Instagram: spunta una foto ‘impressionante’

Simpatico ed ironico come sempre, il noto cantante Fedez ha regalato un momento esilarante ai suoi follower: ha “rubato” uno scatto a sua moglie, Chiara Ferragni, mentre mangia un gelato ma ci ha aggiunto un particolare che ha fatto ridere tutti. Con un trucchetto ha cancellato i denti alla fashion blogger!

Questa lo scatto pubblicato nelle IG story:

Il simpatico ed impressionante scatto ha fatto ridere davvero tutti. Dopo un anno dal loro matrimonio i Ferragnez sono tornati in Sicilia e si stanno godendo delle vacanze da sogno: prima di atterrare nell’isola italiana, la famiglia più amata e seguita del web e non solo ha fatto una tappa in Umbria. Vacanze da sogno ed italiane per Chiara Ferragni, Fedez ed il piccolo Leone: i loro profili social sempre attivi aggiornano i loro seguaci tutti i giorni e regalano anche un sorriso!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione d’attualità e sui personaggi più seguiti al momento—> clicca qui!