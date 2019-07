Chiara Ferragni, in vacanza in Sicilia con la famiglia, ha pubblicato uno scatto mentre era in barca: apre le gambe, l’incidente ‘hot’ è dietro l’angolo.

Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé. L’influencer numero uno in Italia e tra le più importanti del mondo, è sempre al centro di chiacchiericci e gossip, e qualunque cosa faccia o dica, viene sempre giudicata e commentata da migliaia di persone. Ora che si trova in vacanza in Sicilia con il marito Fedez e il piccolo Leone, Chiara condivide alcuni momenti con i followers: in una delle storie pubblicate su Instagram ha rischiato un ‘incidente hot’: vediamo perché.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni rischia l’incidente ‘hot’ in barca: ecco la foto ‘incriminata’

Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sicilia insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. Com’è sua abitudine, l’influencer condivide sui social quasi tutti i momenti della sua vita quotidiana, in particolare i momenti di spensieratezza e felicità tipici delle vacanze. Una delle foto pubblicate nelle storie Instagram della fashion blogger, è particolarmente sexy. Chiara ha pubblicato una serie di scatti in barca con degli amici. Con un costume leopardato fucsia, la Ferragni si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità in varie pose. Ma ce n’è una in particolare che fa girare la testa ai fan: scopriamola insieme.

Nello scatto in questione, Chiara indossa il suo mini bikini maculato fucsia e giallo, profondamente scollato sul seno. La particolarità della foto però è che la Ferragni è seduta in barca con le gambe incrociate ed è al centro tra due amici, in una posa divertente e affettuosa. Le gambe della moglie di Fedez, però, sono completamente aperte e per poco non si vede qualcosa ‘di troppo’. Chiara ha incantato tutti, ma ha anche rischiato l’incidente ‘hot’, che fortunatamente, almeno questa volta, è stato scongiurato.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI