Lorenzo Riccardi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip? Nuova indiscrezione, il ‘cobra’ aggiorna i fan sulla questione.

Lorenzo Riccardi è stato uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico di Uomini e Donne. La sua verve e simpatia hanno da subito conquistato Maria De Filippi, che dopo averlo avuto in studio come corteggiatore, gli ha offerto il trono. Oggi Lorenzo è felicemente fidanzato con la sua ‘scelta’, Claudia Dionigi, con cui convive a Latina. In questi giorni il ‘cobra’ è stato colpito da un grave lutto, ma pian piano sta ricominciando la sua quotidianeità e presto potebbe sbarcare al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione gira già da tempo, ma ora il ‘cobra ha dato un nuovo aggiornamento ai fan.

Lorenzo Riccardi presto al Grande Fratello Vip? Nuovi aggiornamenti per i fan

Lorenzo Riccardi non ha mai nascosto di sognare una carriera nel mondo dello spettacolo, in particolare della televisione. Il cobra è arrivato addirittura a tatuarsi un trono sul braccio per celebrare la sua partecipazione a Uomini e Donne, e ha sempre apertamente dichiarato di aspirare a un’esperienza in un reality, tipo il Grande Fratello. Tempo fa ha cominciato a girare un’indiscrezione sulla possibile partecipazione del cobra al GF Vip, ma fino ad oggi la notizia non ha ricevuto conferme né smentite.

E visto che i fan di Lorenzo non stanno nella pelle e vogliono sapere se vedranno il loro beniamino nella casa più spiata d’Italia, ci ha pensato lo stesso Riccardi ad aggiornarli. Nel ringraziare su Instagram la rivista ‘Vip’ per aver dedicato a lui e Claudia un intero articolo, nel quale si parlava anche della sua possibile esperienza al GF Vip, Lorenzo ha detto che sta aspettando la decisione di Mediaset in merito. Il cobra dunque ha già fatto il provino per poter partecipare al reality? Dalle sue parole sembrerebbe proprio di sì, il che fa ben sperare nel suo approdo al GF Vip. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI