Michela Persico in bikini: lo scatto troppo hot su Instagram. La compagna di Rugani mette in mostra un fisico mozzafiato e lascia senza parole i fan

Famosi e meno famosi infiammano il weekend dalle località più gettonate di tutto il Mondo. Scatti di panorami con fisici scolpiti in primo piano è la tendenza più calda del momento e nessuno riesce a resistervi. Anche Michela Persico, nota conduttrice e compagna di Daniele Rugani, si è mostrata in tutto il suo splendore, mettendo in risalto un fisico scolpito, risultato di duri allenamenti col suo personal. Dopo un inverno di work-out, è così ufficialmente partita la sfida ai fisici più incantevoli dei social…e Michela può rientrarci a pieni voti.

Michela Persico, super bikini leopardato e scatto piccante: la foto hot fa subito il giro del web

Michela Persico, tra le conduttrici più apprezzate non solo per le doti professionali, ritrae spesso momenti felici con la sua dolce metà. Compagna di Daniele Rugani dal lontano 2015, quando galeotto fu un incontro di tennis, si mostra sui social in tutta la sua bellezza. Un fisico definito, addominale scolpito e un sorriso da far girare la testa, Michela è sempre al top. L’ultimo scatto in particolare, comparso da poche ore sui social, ha messo in risalto tutta la sua bellezza: posa hot e un sexy bikini leopardato sono gli ingredienti giusti per far alzare le temperature.

Appassionata ed ex giocatrice di pallavolo, amante dello sport in generale e secchiona dai tempi del liceo, Michela si è fatta strada come giornalista sportiva mettendo in luce, ancor prima delle sue doti fisiche, tutte le sue capacità. Ma siamo sicuri che la sua bellezza continuerà a non passare inosservata, come già racchiuso nei numerosi commenti che hanno accompagnato lo scatto più recente e tutti i precedenti.

