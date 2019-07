Natalia Paragoni ha commentato su Instagram il libro di Giulia De Lellis: le sue parole non sono piaciute, l’ex corteggiatrice costretta a difendersi pubblicamente.

Natalia Paragoni è stata sempre apprezzata, fin dai tempi di Uomini e Donne, per il suo carattere molto diretto e sincero. In questi giorni l’ex corteggiatrice ha commentato senza peli sulla lingua la questione di Giulia Cavaglià e Angela Nasti. E lo stesso ha fatto anche su un altro personaggio del momento: la fidanzata di Andrea Zelletta, sempre molto attiva e seguita su Instagram, ha risposto alle domande dei fan esprimendo un parere sul libro di Giulia De Lellis. Le sue parole, però, hanno fatto molto discutere.

Natalia Paragoni ha trascorso qualche ora a rispondere alle domande dei fan su Instagram. La fidanzata di Andrea Zelletta, rimasta sola in albergo per un po’ di tempo, si è dedicata ai suoi oltre 600mila followers, per soddisfare le loro curiosità. A una domanda sul libro di Giulia De Lellis, Natalia ha risposto che non giustifica assolutamente chi tradisce, anzi, ma allo stesso tempo trova che l’argomento sia obsoleto e che se ne sia già parlato abbastanza. Secondo Natalia, Giulia avrebbe dovuto voltare pagina, visto che ha anche nuove persone nella sua vita.

Il commento della Paragoni, però, deve essere stato frainteso o comunque criticato da alcuni fan della De Lellis, tanto che questa mattina Natalia ha fatto un ulteriore video per spiegare e giustificare le sue parole, sottolineando che il suo non era affatto un commento cattivo nei confronti di Giulia: ‘Io la stimo, anche come persona’, ha specificato Natalia, dicendo che il suo era solo un parere sull’argomento del libro, secondo lei passatoe già ampiamente trattato, ma non un giudizio di merito sulla persona, né su come è stato scritto il libro, tanto più che lei non lo ha ancora letto. Le sue parole saranno bastate a calmare i fan della De Lellis?

