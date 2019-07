Paola Caruso contro Raffaella Fico per il flirt col suo ex Francesco Caserta: “Non ha un cuore”. Ecco il motivo delle sue accuse contro.

Ormai sembra ufficiale. Raffaella Fico ha davvero un flirt con Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso. ‘Famoso’ per aver lasciato Paola alla notizia della sua gravidanza, Francesco sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia dell’ex gieffina Raffaella Fico. Ma Paola Caruso non ci sta. Aveva già commentato questa storia brevemente, ma nuove clamorose dichiarazioni della Bonas di Avanti un Altro sono uscite sul settimanale Spy. La Caruso è davvero infuriata col suo ex, che non ha ancora visto neanche una volta suo figlio. Ma non è tutto: ne ha da dire anche sulla Fico. Scopriamo le sue parole.

Paola Caruso contro Raffaella Fico: “Come fa ad accettare una cosa simile?

“Vergognati, non ha ancora visto tuo figlio Michelino”. Paola Caruso ci va giù pesante contro il suo ex Francesco Caserta, che dopo mesi di burrascose discussioni, non ha ancora mai visto suo figlio, nato dalla relazione con la showgirl. Che, alla notizia del flirt con Raffaella Fico, si è infastidita, e non poco: “Lui fa sempre così, le contatta sui social e cerca di sedurle”. La Bonas di Avanti un altro non accetta che il suo ex pensi a continuare serenamente la sua vita sentimentale, senza avere il desiderio di vedere almeno una volta il piccolo Michelino. “Mai una volta da quando è nato, in cinque mesi, ma come si fa?”. Ma Paola si scaglia anche contro Raffaella Fico, che definisce ‘senza cuore’ perchè riesce a frequentare un uomo che ‘abbandona’ il suo bambino:” Credo sia vergognoso accettare una cosa simile… non ha un minimo di cuore? Non credo sia amore, forse voglia di popolarità”. Per la Caruso, il flirt tra la Fico e il suo ex poco c’entra con l’amore, ma è solo un modo per far parlare di loro. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione?