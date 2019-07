Giulia De Lellis, inconveniente imbarazzante: cosa è successo al suo viso

Giulia De Lellis vittima di un inconveniente imbarazzante: ecco cosa ha sul viso la bella influencer che, comunque, ha deciso di mostrarsi ai fan

Giulia De Lellis si è mostrata in alcune storie Instagram con il viso che riporta qualche problema: beh, niente di grave, si tratta di qualche brufolo e qualche sfogo della pelle. Tuttavia, per una influencer come lei, può essere una brutta botta. Svegliarsi così, da un momento all’altro, e ritrovarsi con la pelle macchiata dai brufoli non dev’essere stato proprio bello. Ma, ecco, una spiegazione a quello che le è successo c’è, esiste. E ce la fornisce lei stessa.

Leggi anche:

Giulia De Lellis e il problema al viso: ecco cos’è successo

Un brutto risveglio per Giulia De Lellis, stamattina. Il lato sinistro del viso era bello, levigato, liscio, luminoso. Il lato destro, invece, riportava delle macchie che sono evidentemente riconducibili a dei brufoli. Così, Giulia De Lellis, non si tira indietro e si mostra così com’è nelle storie: “Stamattina mi sono svegliata così. E’ vero che a noi ragazze in quei giorni ci succede di tutto, però…”, insomma, ci fa capire benissimo il motivo per cui probabilmente le sono uscite quelle macchie.

Nel video scrive ‘Scioccata’ e poi fornisce tutte le spiegazioni del caso alle sue follower a cui sicuramente non sarebbe sfuggito tutto ciò. Giulia è una delle influencer più seguite d’Italia e di sicuro non avrebbe potuto aspettare che questo sfogo fosse andato via prima di pubblicare un nuovo contenuto su Instagram. Così, ha pensato, meglio dire subito come stanno le cose. Insomma, quel che è certo è che non si tratta di nulla di grave. Solo un piccolo sfogo della pelle che, però, come comprendiamo, per una ragazza che fa tutorial sul make up può essere anche un po’ imbarazzante. L’importante, tuttavia, è che tra qualche giorno sarà tutto finito.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione d’attualità e sui personaggi più seguiti al momento—> clicca qui!