Angela Caloisi, pregi e difetti della convivenza con Paolo? La risposta sorprende i fan. Ecco come vanno le cose tra i due

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi, innamorati più che mai. I due, reduci da due anni di fidanzamento, hanno deciso di fare un passo importante e da pochi mesi condividono lo stesso tetto. Dai tempi di Uomini e Donne, Paolo e Angela non hanno mai mostrato segni di cedimento, nessun periodo di crisi o allontanamenti, tipici di chi ha a che fare spesso con relazioni a distanza o ambienti particolarmente influenti come quello dello spettacolo. Felici, più che mai, hanno deciso di vivere assieme a Torino. Come va la convivenza? L’ha rivelato Angela, che nelle ultime Instagram stories non si è tirata indietro alle domande curiose dei suoi fan.

Angela Caloisi sulla convivenza con Paolo Crivellin: arrivano le prime dichiarazioni sul grande passo

Una convivenza iniziata da poco quella tre Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Belli e affiatati più che mai, hanno compiuto questo passo certi di voler intraprendere un percorso unicamente loro. Tra un appuntamento, gli shooting, un viaggio di lavoro e quelli di piacere, nel corso dei mesi precedenti ci hanno raccontato della ricerca dell’appartamento ideale e di come renderlo quasi perfetto. I follower della coppia hanno viaggiato virtualmente scoprendo angoli del loro nido d’amore e particolari del loro arredamento, che ha finalmente preso vita. Entusiasmo alle stelle, come giusto che sia per due giovani innamorati all’inizio di un nuovo percorso così coinvolgente, ma Angela e Paolo hanno mostrato una maturità tale da lasciar credere che oltre l’entusiasmo ci sia molto di più. “Pregi e difetti della convivenza?” chiede un fan alla bella Caloisi, che non nasconde l’euforia e la gioia di poter condividere finalmente la quotidianità con la sua dolce metà. Nessun difetto sembrerebbe creare problemi in questa prima fase di conoscenza approfondita, che sicuramente nel tempo solidificherà ulteriormente i rapporti. E chissà che, come da forte volontà di entrambi, non arrivi qualche altra bella e nuova notizia. Non nasconde il suo più grande desiderio Angela, che sogna di poter un giorno costruire una famiglia con Paolo. Il primo passo è fatto, non ci resta che attendere.

