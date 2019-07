Ilary Blasi ed Alvin, stavolta sembra tutto chiaro: cosa ci nascondono?

Ilary Blasi ed Alvin: questa volta sembra tutto abbastanza chiaro: ormai è difficile nascondere ancora… cosa dobbiamo pensare?

Ilary Blasi ed Alvin: li abbiamo ‘beccati’ insieme mentre facevano una passeggiata. Beccati perché compaiono nelle storie Instagram della moglie di Francesco Totti e, tra una story e l’altra, li abbiamo notati. Sappiamo bene che i due sono molto amici da diverso tempo, ma anche che – probabilmente – potrebbero esserci delle novità dal punto di vista lavorativo per entrambi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ilary Blasi ed Alvin: cosa bolle in pentola?

Non sappiamo chi c’era con loro, ma abbiamo visto altre persone nel video che ha preceduto questa foto. Inoltre, sempre nelle storie di oggi di Ilary Blasi, vediamo un set televisivo ed una gif (aggiunta da lei) con la scritta “Work work work”. Insomma, se ci facciamo due conti: Ilary Blasi ed Alvin stanno collaborando per un nuovo programma televisivo?

Beh, qualche voce su questa ‘collaborazione’ è spuntata fuori già qualche mese fa. Si parlava infatti della possibilità del ritorno in televisione di Giochi senza frontiere, un programma cult degli anni ’80-’90 che potrebbe essere rivisitato. E che, alla conduzione, potrebbe avere proprio Ilary ed Alvin. Insomma, la foto che ha postato Ilary nelle storie, con quei video che abbiamo visto precedentemente – nella stessa giornata – ci portano a pensare che il progetto stia prendendo forma e che loro ci stiano già lavorando. A tal punto, dunque, non può che scatenarsi la curiosità: cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo programma? Ricordiamo che l’ultima edizione è andata in onda nel 1999 e, a distanza di vent’anni, la produzione Mediaset potrebbe aver deciso di rispolverarlo e mandarlo in onda con due conduttori di un certo calibro.

Ilary Blasi ha da poco terminato la sua avventura a Le Iene e, anche il Grande Fratello Vip, a quanto pare, non è più un programma che potrebbe esserle attribuito. Alvin, dal canto suo, ha deciso di non partecipare più a L’Isola dei Famosi e pertanto potremmo considerarlo ‘libero da impegni’. Beh, non ci resta che aspettare: staremo a vedere!

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI