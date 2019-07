Katia e Vittorio, come è finita a Temptation Island 2019 dopo il falò

Temptation Island 2019 ultima puntata, Katia e Vittorio si sono lasciati? Cosa sapere.

Katia, la fotonica Katia. E Vittorio, descritto come l’addormentato. Loro sono una delle coppie più divertenti di Temptation Island 2019. Questa sera è andata in onda l’ultima puntata del reality e le coppie rimaste nel relais in Sardegna erano solo tre: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio appunto e Nicola e Sabrina. Come è finita la loro avventura? Chi si è lasciato? E chi invece è tornato a casa ancora fidanzato? Scopriamolo insieme!

Temptation Island 2019, Katia e Vittorio il falò di confronto

Non è stata una passeggiata il falò di confronto tra Katia e Vittorio. La fotonica ha avuto molto da dire sul suo fidanzato visto che, dopo un iniziale momento di “sonnellino”, il suo lui si è nettamente svegliato! Talmente tanto che la Fotonica si è ritrovata a bocca aperta davanti ai video che le sono stati mandati dalla redazione nel pinnettu. Stessa condizione anche ai falò dove la ragazza ha visto il suo fidanzato stringere amicizia con una delle tentatrici e rimanerne affascinato al punto tale da provare più volte a baciarla e non farne nemmeno mistero. Come’è andato dunque il falò tra Katia e Vittorio?

Katia e Vittorio insieme dopo il falò a Temptation Island 2019?

Il falò di confronto tra Katia e Vittorio è stato molto acceso. Katia è stata più volte messa al tappeto dal suo lui, che non si è minimamente scusato per il suo comportamento con la single Vanessa, dicendo di essersi sentito libero di agire come meglio credeva, dopo essere stato ‘calpestato’ dalla fidanzata fin dal primo giorno. La ‘fotonica’ si è scusata più volte con Vittorio, ribadendo di non avergli mai realmente mancato di rispetto, ma le sue parole non sono bastate al ragazzo, che l’ha accusata di essersi sempre concentrata solo su di sé, calpestando i suoi sentimenti fin dal primo momento, e non ha voluto sapere ragioni: i due hanno quindi lasciato il programma separati. Ma non è finita qui. Dopo il confronto, Vittorio ha incontrato Vanessa e i due si sono promessi di continuare la loro conoscenza fuori dal programma.

