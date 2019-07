Temptation Island 2019, come sarà andata a finire tra Arcangelo e Nunzia un mese dopo il loro falò di confronto? Ecco cosa c’è da sapere.

Questa strabiliante edizione di Temptation island 2019 è terminata. Ieri sera, infatti, durante l’ultima puntata abbiamo assistito alle sorti delle tre coppie restanti in gioco. Nella puntata che in questo momento sta andando in onda, invece, stiamo assistendo a ciò che accaduto a tutte le coppie un mese dopo il falò di confronto. Dopo Jessica ed Andrea, è il turno di Arcangelo e Nunzia. La coppia, fidanzata da 13 anni, che ha deciso di partecipare allo show soprattutto su richiesta della napoletana. Ebbene. I due, dal programma, sono usciti separati. Ma cos’è accaduto poi? Scopriamolo nel dettaglio.

Arcangelo e Nunzia di Temptation Island 2019: cos’è accaduto dopo un mese dal loro falò

La coppia formata da Arcangelo e Nunzia è stata la prima ad abbondare il gioco. Dopo un bacio del giovane napoletano ad una delle single, la studentessa ha deciso di richiedere il falò immediato con il suo fidanzato. E, una volta avuto, di uscire da sola dal programma. Nonostante una piccola titubanza, la coppia ha deciso, però, di non ritornare insieme. Ebbene. Come saranno andato le cose tra di loro a distanza di un mese? Il primo a parlare è Arcangelo. Il giovane napoletano, ancora adesso, ribadisce di quanto sia stata giusta la decisione presa al falò, nonostante tuttora avverta la mancanza della fidanzata. Dopo il loro ultimo incontro, il ragazzo confessa di aver rivisto l’ex fidanzata una sola volta. Ma che, da quel momento, non lo hanno più rifatto. “È meglio stare lontani e riflettere”, dice Arcangelo. Anche Nunzia, dal canto suo, dice di aver sofferto particolarmente per questa rottura. Soprattutto quando, ritornata a casa, ha dovuto raccontare tutto alla sua famiglia. Ad oggi, la ragazza dice di stare bene. E di aver assunto, di conseguenza, la consapevolezza di una storia ormai conclusa. Certo, l’amore non è assolutamente scomparso. Ma, dall’altro canto, Nunzia è desiderosa di conoscere se stessa.

