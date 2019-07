Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina com’è andata a finire tra loro dopo un mese dal loro falò di confronto finale? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 è terminato. Proprio nella puntata di ieri sera, infatti, abbiamo assistito agli ultimi falò di confronto delle coppie rimaste in gioco. Non solo, quindi, Massimo ed Ilaria, Katia e Vittorio, ma anche Sabrina e Vittorio. Sappiamo, inoltre, che, per quest’ultima coppia, il percorso nel programma non è terminato nei migliori dei modi. Nicola, infatti, ha deciso di lasciare il programma da solo. Ebbene. Come sarà andata a finire tra di loro dopo un mese dal falò di confronto? Scopriamolo insieme!

Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina: il falò di confronto

Durante la diretta dell’ultima puntata di Temptation Island 2019 in onda il 29 luglio, abbiamo visto com’è finita tra Nicola e Sabrina. I due erano entrati nel programma per vedere se la loro storia d’amore, nonostante l’età, potesse proseguire. Bene. Diciamo che i problemini non sono mancati perché se in un primo momento Nicola ha fatto la figura del ragazzino con le altre single, alla fine c’è stata la rivolta e ha legato molto con una di loro mentre, a pochi metri di distanza, la sua fidanzata faceva lo stesso. Già, perché Sabrina, dall’alto dei suoi 40 anni si è riscoperta giovane ragazzina scatenata ed è letteralmente crollata tra le braccia del single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia di Uomini e Donne.

Nicola e Sabrina insieme dopo Temptation Island 2019?

Il falò tra Sabrina e Nicola è stato a dir poco ‘scoppiettante’. Scintille fin dall’inizio, quando lui si è rifiutato addirittura di salutare la sua donna dopo 21 giorni di lontananza. Dopo aver visto tutti i video del percorso di Sabrina, è stata la volta dell’esperienza di Nicola, che la coppia ha commentato con continui botta e risposta, soprattutto da parte di lui, che era davvero imbestialito con la sua donna. Più tranquilla lei, che invece gli ha chiesto di mettere da parte l’orgoglio per parlare a cuore aperto. L’orgoglio però alla fine ha avuto la meglio, e dopo l’ammissione di provare un sentimento l’uno per l’altra, Nicola ha detto di non riuscire a perdonare Sabrina e i due sono usciti da Temptation Island separati. Cosa sarà successo, quindi, ad un mese dal loro confronto? Ebbene. I due sono ritornati insieme. È proprio mano nella mano che Sabrina e Nicola si presentano a Filippo. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, no?

