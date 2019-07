Marco Carta Story, nuove clamorose rivelazioni sul furto alla Rinascente: c’entrano Barbara D’Urso e Maria De Filippi



Marco Carta torna a parlare del caso del furto alla Rinascente di Milano, che l’ha visto protagonista di un clamoroso gossip: il cantante, per chi non lo sapesse, fu accusato di aver rubato sei magliette dal valore di 1200 euro ed era in compagnia di una donna, complice del presunto furto.

A distanza di settimane, Marco Carta, intervistato da Manila Gorio per il suo nuovo progetto Esclusivo.tv ha parlato del caso del furto rivelando cosa gli hanno detto privatamente Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Durante l’intervista, il cantante sardo ha parlano delle sue due madrine televisive:

“Maria De Filippi è una persona unica, una persona stupenda, l’ho sentita e mi ha rassicurato, perché non è facile essere al centro di quel turbine. Mi ha sempre detto: ‘Male non fare, paura non avere’. Barbara d’Urso mi ha detto ‘vuoi venire a replicare, quando vuoi? la nostra porta è aperta. Ti conosco, so la persona che sei, faccio tanta fatica ad immaginarmi una scena del genere soprattutto con la modalità con cui sono state raccontate’”.

Marco Carta ha inoltre spiegato di essere rimasto molto ferito da ciò che ha letto sui social. In particolare si è sentito carne da macello su Instagram.