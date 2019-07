Temptation Island, colpo di scena a fine puntata: Nunzia torna in trasmissione e chiede di rivedere il suo fidanzato Arcangelo. Torneranno insieme?

Temptation Island entra sempre più nel vivo. Il reality dedicato alle coppie sta regalando tantissime emozioni ai milioni di telespettatori che seguono il programma con passione. Tra le coppie che hanno incuriosito di più i fan, c’è sicuramente quella formata da Nunzia e Arcangelo. Da 13 anni insieme, sono a Temptation Island per trovare la stabilità. Ma alcuni video visti da Nunzia, hanno spinto la ragazza a chiedere un falò anticipato e a lasciare la trasmissione da sola, senza il suo fidanzato Arcangelo. O almeno, così pensavamo! Ecco cosa è successo alla fine della seconda puntata.

Temptation Island: Nunzia chiede di rivedere Arcangelo per riprovarci, come finirà?

Un clamoroso colpo di scena è arrivato a fine puntata a Temptation Island. Quando tutti pensavamo che tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fosse finita definitivamente, ecco che la napoletana decide di tornare in trasmissione. Il motivo? Nunzia vuole un nuovo chiarimento con Arcangelo. La ragazza racconta di aver pensato tanto negli ultimi giorni, in cui non ha più rivisto Arcangelo, e di volere un confronto a mente lucida con quello che è stato il suo ragazzo per ben 13 anni. La ragazza ammette i suoi sbagli nella relazione e dichiara: “Sarei pronta anche a riprovarci, se ovviamente anche lui lo vuole”. Insomma, sembra proprio che Nunzia abbia cambiato idee. Nonostante il bacio di Arcangelo alla single Sonia, la sua fidanzata sarebbe pronta a riprovarci. Ma cosa ne pensa Arcangelo? Ebbene, il confronto si è interrotto proprio sull’arrivo del napoletano, che ha però accettato di rivedere la sua ex. Cosa accadrà nella prossima puntata? Nunzia e Arcangelo torneranno insieme? Via alle ipotesi!

