Katia e Vittorio, come è finita a Temptation Island 2019 dopo il falò

Temptation Island 2019 ultima puntata, Katia e Vittorio si sono lasciati? Cosa sapere.

Katia, la fotonica Katia. E Vittorio, descritto come l’addormentato. Loro sono una delle coppie più divertenti di Temptation Island 2019. Questa sera va in onda l’ultima puntata del reality e le coppie rimaste nel relais in Sardegna sono solo tre: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio appunto e Nicola e Sabrina. Come finirà la loro avventura? Chi si lascerà? E chi invece tornerà a casa ancora fidanzato? Lo scopriremo!

Temptation Island 2019, Katia e Vittorio il falò di confronto

Non sarà una passeggiata il falò di confronto tra Katia e Vittorio. La fotonica avrà molto da dire sul suo fidanzato visto che, dopo un iniziale momento di “sonnellino”, il suo lui si è nettamente svegliato! Talmente tanto che la Fotonica si è ritrovata a bocca aperta davanti ai video che le sono stati mandati dalla redazione nel pinnettu. Stessa condizione anche ai falò dove la ragazza ha visto il suo fidanzato stringere amicizia con una delle tentatrici e rimanerne affascinato al punto tale da provare più volte a baciarla e non farne nemmeno mistero. Come andrà il falò tra Katia e Vittorio allora? I due guarderanno ciò che hanno fatto all’interno del loro percorso a Temptation Island, commentando ogni istante.

Katia e Vittorio insieme dopo il falò a Temptation Island 2019?

Non sappiamo se i due lasceranno il programma insieme o separati. Bisognerà vedere, secondo noi, l’atteggiamento di Katia davanti a Vittorio che sicuramente cercherà di essere forte e mettere all’angolo il fidanzato, ma potrebbe anche essere che la Fotonica cerchi di rimettere i remi in barca e chiedere scusa per le mancanze e le cattiverie dette a inizio programma per cercare di portarsi a casa il fidanzato. Dovremo aspettare l’ultima puntata di questa sera per sapere la verità.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI