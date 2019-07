Temptation Island 2019, ecco cos’è accaduto a Katia Fanelli su Instagram subito dopo la puntata andata in onda ieri sera.

Katia Fanelli è stata, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2019. Sin dal suo primo sbarco in Sardegna, la fotonica bionda ha catturato l’attenzione di tutti. Con una bellezza, raffinatezza ed eleganza davvero fuori dalla righe, non è assolutamente passata inosservata. E, d’altronde, anche il suo percorso non lo è stato affatto. Non si è mai sbilanciata con nessun single, è vero. Eppure, la sua esuberanza non è assolutamente piaciuta al suo fidanzato Vittorio. Tanto che, durante il loro falò di confronto, il ragazzo ha deciso di interrompere la loro storia d’amore. E, stando a quanto dichiarato nella puntata di ieri, dopo un mese la decisione è rimasta la medesima. Ecco, però, cos’è accaduto subito dopo.

Katia Fanelli di Temptation Island 2019: arriva la reazione subito dopo la puntata

Durante la puntata di ieri sera di Temptation Island 2019 dedicata a tutto quello che è accaduto alle singole coppie un mese dopo il loro falò di confronto, Katia è apparsa davvero serena. Nonostante la sua storia d’amore con Nicola sia definitivamente conclusa, la bionda fotonica ha ammesso di stare bene. Certo, la mancanza del suo ex fidanzato l’avverte, questo è ovvio. Eppure, è proprio in questo momento che sa come ‘risollevarsi d’umore’. Come? Beh, semplice! Con lo shopping. Per Katia, quindi, comprare vestiti, scarpe ed accessori è la cura a tutto. Ancora una volta, la giovane riminese ha confermato l’impressione data per 21 giorni all’interno del villaggio. Sarà proprio per questo, quindi, che il popolo web è completamente impazzita per lei. È diventata una vera e propria celebrità, ormai, su Instagram. Tanto che, proprio su questo social network, Katia ha scritto delle toccanti parole:

“Non fermatevi alle apparenze”, scrive Katia sottolineando di quante persone siano riuscite a guardare oltre la sua esuberanza.

