Manuel Vallicella è uno dei personaggi più famosi di Uomini e Donne: il pubblico della trasmissione lo ama e nonostante sia passato molto tempo dalla fine del programma che lo vedeva protagonista, ancora ci sono molte dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti. Manuel è un personaggio pubblico. Pertanto, come capito alla maggior parte di questi, deve sopportare purtroppo anche l’invadenza e la maleducazione di alcuni personaggi che si identificano con la parola haters. Già, proprio come accade a tanti altri Vip, anche Manuel Vallicella è stato bersagliato da alcune di queste persone.

Spesso risponde alle domande che gli pongono i fan nelle storie Instagram. Trova sempre il tempo per essere gentile con tutti e risponde educatamente anche a chi lo insulta. Insomma, Manuel è davvero un bravo ragazzo e l’ha dimostrato sia nella sua esperienza a Uomini e Donne che nella vita di tutti i giorni che è arrivata dopo.

Ultimamente, ha risposto ad alcune domande che gli chiedevano del significato del tatuaggio che ha vicino all’occhio. Una croce rovesciata. Ecco: i fan volevano sapere perché ha pensato di tatuarsi un simbolo del genere. Così, Manuel ha risposto: “Un’esperienza molto negativa che mi è successa da piccolo. Altro non dico!”. Un tatuaggio del genere può significare molto. Ed anche il posto in cui si è tatuato quel simbolo può assumere un significato. Manul parla di un’esperienza molto negativa, ma non va oltre. Cosa si nasconde dietro quel tatuaggio? Capiamo, a questo punto, che la curiosità dei fan sarà arrivata alle stelle. Chissà, magari nella prossima storia Instagram ci svelerà qualcosa in più, anche se – dal momento che si tratta di una cosa delicata – dubitiamo che si spinga oltre. Insomma, non ci resta che aspettare: staremo a vedere…

