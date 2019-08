Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno scatto in costume su Instagram: bellezza al naturale e fisico perfetto, i fan sono impazziti.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker più cresce più si fa bella: a soli 22 anni è molto conosciuta nel mondo della televisione. Oltre ad essere figlia di due personaggi molto noti in Italia, Aurora è una ragazza in gamba ed ha imparato in fretta il mestiere. Insieme alla mamma è stata al timone del programma Vuoi scommettere? ed ha raggiunto un grande successo: anche sui social è molto seguita. Più di un milione e mezzo di utenti la seguono e vengono incantati da meravigliosi scatti: ecco l’ultimo pubblicato.

Aurora Ramazzotti su Instagram: bellezza al naturale e fisico perfetto

Super bikini ed un fisico mozzafiato: Aurora Ramazzotti è una delle giovani più amate italiane. Una bellezza tutta al naturale ha catturato il cuore di tantissimi ragazzi che la seguono su Instagram: il suo però appartiene già al suo fidanzato, Goffredo Cerza, con cui si sta godendo ora le vacanze estive a Mykonos. Poche ore fa ha infiammato il suo pubblico sui social con uno scatto in costume:

Più di 80 mila like ed oltre 400 commenti: meravigliosi sono i pensieri dei suoi fan per la sua bellezza. “Sei di una bellezza delicata, elegante, non sfacciata, ne volgare, ne finta come se ne vedono tante in giro”, “Hai tutto fisico gioventù bellezza e famiglia… ti auguro tanta fortuna, sei veramente bella e molto simpatica”, “Sei bella e simpatica” sono alcuni delle splendide risposte al post di Aurora.

