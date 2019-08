Giulia De Lellis, pochissime ore fa, ha raccontato su Instagram uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista: ecco cos’è accaduto.

Sempre impeccabile, Giulia De Lellis. Eppure, però, pochissime ore fa, è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente. Che, come al solito, è stato raccontato per filo e per segno su Instagram. Ieri sera, infatti, l’influencer romana era nelle Marche per partecipare ad una serata di cui era lei era l’ospite d’onore. Ed ecco che, prima di recarsi nel locale, Giulia si è resa conto di essersi dimenticata un accessorio davvero molto importante. Insomma, attimi davvero di panico per lei. Soprattutto perché, come sappiamo, la romana è davvero perfezionista. Ed immaginiamo che, dopo aver scoperto questa ‘mancanza’, sicuramente sarà impazzita. Curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo diciamo subito.

Spiacevole inconveniente per Giulia De Lellis: ecco cos’è accaduto

Sarà capitato, senza alcun dubbio, anche a voi che nella fretta di fare mille cose contemporaneamente abbiate dimenticato qualche cose. Ebbene. È proprio questo, infatti, che è accaduto a Giulia De Lellis pochissime ore fa. Stando a quanto dichiarato dall’influencer romana su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era pronta a recarsi in un locale delle Marche per prendere parte alla serata di cui era l’ospite d’onore. Quando, dopo essersi vestita, truccata e preparata, si è resa conto di essersi dimenticata le scarpe. Uno spiacevole inconveniente, ve l’avevamo detto. Come fare, quindi? Niente paura! Giulia ha pensato ad un ottimo rimedio. L’influencer, infatti, si sarebbe dovuta recare al locale in ciabatte. Certo, non è il massimo dell’eleganza. Ma, purtroppo, questa sarebbe stata l’unica opzione da prendere in considerazione. Fortunatamente, però, dopo poco tempo l’allarme è rientrato. Sempre su Instagram, infatti, Giulia dichiara di aver risolto questo piccolo ‘problema’. Come? “Ho trovato un paio di sandali”, conclude la romana. Insomma, è proprio il caso di dirlo: tutto è bene quel che finisce bene.

