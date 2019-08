Mario Serpa senza freni: nuovo attacco a Raffaella Mennoia, frecciatina anche per Jack e Gianni Sperti. Ecco cosa ha detto l’ex opinionista di Uomini e Donne.

È scontro social tra Mario Serpa e alcuni protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, l’ex corteggiatore e opinionista della trasmissione si è scagliato contro Raffaella Mannoia. Secondo Mario lei e altri del programma avrebbero difeso ingiustamente Claudio Sona, ex tronista gay e suo ex fidanzato. Tra Claudio e gran parte degli autori del programma c’è ancora un gran bel rapporto e pochi giorni fa sono stati beccati insieme. Da qui, una serie di botta e risposta via Instagram, che a quanto pare non sono finiti qua. Mario ha pubblicato una nuova story contro Raffaella,dopo le parole di quest’ultima. E non manca una frecciatina a Gianni Sperti e Jack, opinionisti del programma.

Potrebbe interessarti anche:

Mario Serpa, dopo la Mennoia attacca Gianni Sperti e Jack: ‘scagnozzi’

Mario Serpa sembra averne davvero per tutti. L’ex corteggiatore non sembra voler mettere fine allo scontro social con Raffaella Mennoia. E dopo l’ultima risposta dell’autrice di Uomini e Donne, ecco che una nuova Story su Instagram è apparsa proprio nel profilo di Mario. Che stavolta ha avuto qualcosa da dire anche a Gianni Sperti e Jack Vanore, opinionisti nella trasmissione di Maria De Filippi. Ecco lo sfogo:

Parole davvero dure, quelle di Mario Serpa, che continua a rimanere della sua opinione. Per lui molti nella redazione di Uomini e Donne avrebbero ‘protetto’ Claudio ingiustamente. Ma quello che balza agli occhi è la frecciatina ad altri due protagonisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Jack Vanore. I due opinionisti sono stati definiti “scagnozzi” da Serpa… Finirà qui questa nuova ‘telenovela’ social? Noi siamo qui, in attesa di nuovi sviluppi. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione?