Uomini e Donne, l’ex tronista Ivan Gonzalez fa un invito speciale attraverso Instagram a Sonia Pattarino: fine della crisi? Scopriamolo insieme.

Crisi o non crisi? Se lo chiedono tutti. Ma, a quanto pare, tra Ivan Gonzalez e la sua bella Sonia Pattarino non è finita. La coppia è nata negli studi di Uomini e Donne e, dal momento della scelta, il tronista spagnolo e Sonia sembravano essere inseparabili. Fino a qualche settimana fa, quando alcuni strani movimenti social hanno allarmato i fan. Ma dopo le parole rassicuranti dell’ex corteggiatrice, oggi è stato Ivan a parlare di Sonia. Lo ha fatto attraverso un Instagram Story. E attenzione: per lei è partito anche un invito speciale. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez fa un invito speciale a Sonia Pattarino: vuole portarla in Messico con lui

Ivan e Sonia si sono lasciati? A quanto pare no. È stata la stessa Sonia a dirlo ai suoi followers di Instagram qualche ora fa. E, a seguirla, è arrivato lo spagnolo. Ivan ha taggato Sonia nella sua storia di Instagram, specificando che non si sono lasciati. Ma non è tutto: l’ex tronista ha chiesto un consiglio ai fan molto particolare. Portare o no in Messico con lui la bellissima sarda? La risposta dei followers è stata quasi unanime. Diamo un’occhiata:

Quasi tutti sono favorevoli, insomma. La smentita della rottura tra Sonia e Ivan, infatti, ha davvero rallegrato i fan della coppia, che adesso non vedono l’ora di rivedere i due piccioncini insieme. Non ci resta che attendere le prossime ‘apparizioni’ social di Ivan e Sonia. Magari direttamente dal loro viaggio in Messico! Stay tuned!