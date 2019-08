Temptation Island, Cristina Incorvaia ritorna a parlare di David Scarantino su Instagram: ecco la dura stoccata della dama verso il suo ex compagno.

È terminato da una settimana Temptation Island, eppure i suoi protagonisti hanno ancora i riflettori puntati su di loro. Cosa fanno? Cosa dicono? Cosa accade? Sono queste le domande che la maggior parte dei sostenitori del programma di stanno facendo in questi ultimi giorni. Ecco. Le risposte arrivano dai diretti interessati. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di alcune rivelazioni che Jessica Battistello e Katia Fanelli hanno fatto su Instagram. Adesso, invece, vi parleremo di Cristina Incorvaia. Proprio l’ex dama di Uomini e Donne, rispondendo ad alcuni suoi fan sui social, si è lasciata andare ad una stoccata a David, suo ex fidanzato. Ecco cos’è accaduto.

Cristina Incorvaia di Temptation Island, che bordata a David

Il percorso di Cristina Incorvaia e David Scarantino a Temptation Island aveva avuto un lieto fine. Nonostante avessero avuto un confronto finale prima dello scadere dei ventuno giorni canonici, la coppia aveva deciso di uscire insieme dal programma. Certo, la dama di Uomini e Donne aveva dei dubbi e non lo aveva mai nascosto. Ma aveva ribadito più volte che quella sarebbe stata l’ultima opportunità per il suo compagno. Ecco. È stato in effetti così. Subito dopo il confronto finale, stando a quanto riferito da entrambi, la coppia ha avuto una furibonda lite. Tanto da far prendere la decisione a Cristina di lasciare David una volta per sempre. Ed è proprio a lui che, pochissime ore fa, la giovane donna ha lanciato una chiara e dura stoccata:

Da come si può vedere quindi, alla richiesta di un suo fan di perdonare David perché innamorato di lei, Cristina risponde davvero per le rime. Non sappiamo cosa sia successo tra i due, ma, stando a quanto dichiarato, sembra averla fatta davvero grossa.

