Ilary Blasi e Francesco Totti: cosa significa ‘semplicità’

Ilary Blasi e Francesco Totti: la loro semplicità ci lascia sempre di stucco. Spunta fuori in ogni occasione eppure, ogni volta, sembra qualcosa di innaturale.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno una famiglia bellissima, composta da tre figli, uno più bello dell’altro. In uno scatto in cui ci sono tutti e cinque si evince la forza di una famiglia stupenda, semplice, vera. Sì, forse è proprio questo che differenzia Ilary e suo marito da tutto il resto del mondo dello spettacolo, o faremmo meglio a dire ‘dei vip’. Ilary è una donna che fa da moglie, madre e lavoratrice. Francesco un uomo che fa da marito, padre e il calciatore più importante della storia della Roma. E c’è qualcosa, nascosta dentro di loro, che però riescono a vedere tutti: la semplicità.

Francesco Totti ed Ilary Blasi: la semplicità

E’ proprio questa la parola che ci viene in mente quando pensiamo a loro. Alla loro famiglia. Ai loro modi di fare e di comportarsi con gli altri. Semplicità. Senza fronzoli o giri di parole. Senza incensate varie, sviolinate o parole al miele. Si tratta di un dato di fatto. Ciò che viene fuori quando si osserva Totti e la sua famiglia è la sensazione di stare a guardare una famiglia romana, come ne esistono forse altre centinaia, migliaia anche. In viaggio ad Ibiza per le vacanza fuori porta. Poi, Sabaudia. Un ombrellone, qualche sdraio, degli amici. Niente di più normale e alla portata di tutti. Niente area vip, niente champagne in spiaggia. Un pallone per giocare a calcio con i bambini. Per Ilary, qualche costume griffato che indosserebbe qualunque ragazza di Roma, Napoli, Milano, Aosta, che se lo potesse permettere. Sì, perché ricordiamoci questo: Ilary è una donna che lavora e anche tanto. Sarà molto fortunata perché fa il lavoro che le piace, così come tante altre persone. Ma tutto quello che ha, la famiglia Totti e non solo Ilary, se l’è guadagnato. Con impegno, sudore, sacrifici.

Quando sei un paparazzo fortunato…

Quante volte abbiamo sentito di risse con i paparazzi? Quante volte personaggi famosi ci litigano e addirittura ci fanno a botte? Tante. Forse, troppe. Non tutti comprendono che far parte di un certo mondo significa essere sotto i riflettori e che, volenti o nolenti, prima o poi si finirà sulla copertina di un giornale. Che, poi, siamo sicuri sia un tale danno per la carriera di un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo?

Ecco, talvolta, anche nell’essere un paparazzo bisogna aver fortuna. Sì, perché magari devi trovarti nel posto giusto al momento giusto. Così puoi scattare una foto ‘importante’ e venderla al miglior offerente. Non per il semplice gusto di farlo, ma perché magari hai una casa ed una famiglia da mantenere e il ‘fotografo’ è il mestiere che ti riesce meglio. Ma c’è anche un altro caso in cui puoi ritenerti un paparazzo fortunato. Ovvero, quando stai seguendo dei personaggi da fotografare su un gommone e questo ti lascia a piedi. A nuoto, anzi. Così, i personaggi che dovevi seguire e fotografare ti accolgono sul loro yacht. Ti assistono, ti fanno pranzare con loro. Senza risse. Senza parolacce e senza botte. E’ mai possibile? Se sullo yacht ci sono Ilary Blasi e Totti, sì.