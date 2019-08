Elisabetta Canalis era sul divano con Alessia Marcuzzi mentre girava qualche video da postare nelle storie Instagram: all’improvviso, si è alzata la maglia e…

Elisabetta Canalis ed Alessia Marcuzzi si incontrano negli Stati Uniti: non sappiamo per quale ragione, forse si tratta solo di un viaggio di piacere della bionda presentatrice. Ma non ne abbiamo la certezza. Certo, in questi casi, il gossip su possibili ‘collaborazioni’ per nuovi programmi e quant’altro può impazzare in un batter d’occhio, ma cerchiamo di restare calmi. Concentriamoci sulle storie che hanno pubblicato nelle ultime ore su Instagram e ci accorgiamo di alcuni dettagli davvero esilaranti.

Elisabetta Canalis ed Alessia Marcuzzi: due amiche negli Usa

Sembrano due ragazzine. Due ragazzine al primo viaggio insieme. Emozionate, felici di vedersi e di condividere quest’esperienza. Vederle è molto bello. Sono carine, dolci, si fanno gli scherzi. Sì, come vediamo su Instagram, Elisabetta si nasconde dietro la porta d’ingresso e fa spaventare Alessia, con il messaggio: “Te lo dovevo, da Milano”.

E sono due ragazzine anche quando stanno semplicemente sul divano a passare il tempo, magari raccontandosi le ultime novità, gli ultimi pettegolezzi. E, tra una cosa e l’altra, prendono il telefono e cominciano a girare dei video da postare sui social. Così, ecco che ne spunta uno che subito diventa ‘hot’. Beh, diciamo che era tutto in tono scherzoso, ma per i follower contiene un qualcosa che avrà provocato qualche capogiro di troppo. E possiamo capirli.

Sembrava un video come gli altri. Ma poi, Elisabetta Canalis si alza la maglia e si mostra così, in intimo. Insomma, due amiche un po’ matte a cui piace scherzare e divertirsi. Niente di male, niente di sbagliato. Certo, non possiamo vedere i commenti dei follower perché i video sono nelle storie. Ma possiamo immaginare i complimenti e gli apprezzamenti che saranno arrivati in direct. Nulla di troppo ‘spinto’, almeno si spera…