L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti è protagonista di un brutto episodio social: ecco qual è stata la sua reazione e la frecciatina a Mario Serpa.

In questi ultimi giorni, l’opinionista di Uomini e Donne è al centro dei riflettori. In particolare, dopo le continue frecciatine di Mario Serpa a Raffaella Mennoia e company, anche Gianni Sperti, dopo essere stato chiamato in causa, ha voluto esprimere il proprio parere. Proprio ieri, infatti, tramite un’Instagram stories, il ballerino pugliese ha preso completamente le distanze dalla vicenda. Sottolineando di quanto, dopo aver notato che il corteggiatore romano era ritornato insieme a Claudio Sona dopo le presunte voci di un suo fidanzamento durante il trono, la questione per lui sembrava alquanto strana. Ecco. A distanza di ore da questa ‘confessione’, l’opinionista è protagonista di un brutto episodio social. A cui, ovviamente, non solo ha risposto per le rime. Ma ha lanciato una chiara frecciatina al Serpa. Ecco cos’è accaduto.

Gianni Sperti, spiacevole episodio social: ecco la frecciatina a Mario Serpa

In fondo lo conosciamo abbastanza. Gianni Sperti è proprio così: senza troppi peli sulla lingua. Anche durante Uomini e Donne, nel quale ha il ruolo da opinionista, l’ex marito di Paola Barale ha sempre espresso il suo parere senza troppi giri di parole o, perlomeno, senza ‘fronzoli’. E lo ha fatto, come dicevamo, anche in merito alla questione ‘Mario Serpa Vs Raffaella Mennoia’. Certo, un atteggiamento del genere può piacere. Oppure no. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, l’opinionista è stato protagonista di uno spiacevole episodio social. Che Gianni non solo ha voluto mostrare pubblicamente sui social, ma ha anche risposto per le rime. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio:

Da come si può vedere quindi, è proprio alla storia di risposta a Mario Serpa che l’utente in questione attacca. Rivolgendo, tra l’altro, delle parole davvero poco carine nei confronti di Gianni. È stato necessario, per questo motivo, un suo intervento. “Il livello di veleno sulla lingua è lo stesso”, risponde Gianni. Lanciando, quindi, un’altra chiara frecciatina al Serpa. Come reagirà Mario?

