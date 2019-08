L’ex concorrente di Temptation Island Valeria Bigella ha un flirt con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Antonio Moriconi? Ecco tutta la verità di lei.

Sia Valeria Bigella che Antonio Moriconi sono davvero molto conosciuti. E per questo motivo che, appena i loro sostenitori, notano ‘qualcosa di strano, subito lo segnalano. Da quanto si evince dal blog di IsaeChia, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island nel 2017 e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembra che siano stati avvistati insieme a Formentera. Erano entrambi sulla spiaggia e, nonostante non ci siano stato alcuna effusione pubblica, stando a quanto scritto, i due sembravano essere davvero ‘complici’. La domanda, quindi, sorge spontanea: c’è un flirt in corso tra Valeria ed Antonio? La verità la racconta l’influencer sarda. Che, tramite alcune Instagram stories, ha spiegato come stanno le cose.

Valeria Bigella ed Antonio Moriconi, flirt in corso? Ecco la verità

Non è assolutamente la prima volta che, Valeria Bigella ed Antonio Moriconi, sono stati avvistati insieme. Ed, infatti, in una sua recente intervista per Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatore di Teresa Langella, aveva già smentito la notizia. Sottolineando di quanto, in realtà, i due ragazzi fossero soltanto buoni amici. A distanza di poche settimane, però, il gossip è ‘impazzato’ di nuovo. Soprattutto, in seguito ad alcune segnalazioni riportato dal blog IsaeChia. Proprio per questo motivo, come dicevamo precedentemente, l’ex fidanzata di Alessio Bruno, nonché ex concorrente di Temptation Island nel 2017, ha raccontato tutta la verità su Instagram. Tramite, infatti, alcune stories, la bella sarda ha categoricamente smentito il presunto flirt con Antonio. Specificando, così come aveva fatto in passato il romano, che si tratta soltanto di un’amicizia. Anzi. Sottolinea Valeria, di aver incontrato Antonio in un contesto di lavoro, e che, dopo averlo visto da sola in spiaggia, ha voluto avvicinarsi a lui per compagnia. Insomma, niente di più.

