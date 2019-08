Continuano gli scontri a Uomini e Donne: ecco la nuova ed incredibile frecciatina di Mario Serpe ai danni di Raffaella Mennoia.

È un vero e proprio fiume in piena Mario Serpa, ex corteggiatore ed ex opinionista di Uomini e Donne. Tutto è partito sabato scorso quando, dopo aver visto una foto di Claudio Sona, ex tronista ed ex suo fidanzato, con alcuni autori di Uomini e Donne, il giovane romano è completamente esploso su Instagram. Il motivo è chiaro a tutti: secondo il Serpa, Claudio non sarebbe stato affatto sincero non solo durante il suo trono, ma anche durante la loro relazione. Purtroppo, però, la verità non è mai venuta a galla. Perché, stando a quanto riportato da Raffaella Mennoia in un commento di risposta a Mario, le prove a carico del ‘tradimento’ non erano chiare, ma soltanto ‘fake news’. Sono passati alcuni giorni da quel momento, eppure, pochissime ore fa, Mario ha lanciato una nuova frecciatina a Raffaella.

Mario Serpa: nuova frecciatina a Raffaella Mennoia

Dal momento in cui Mario Serpa è ‘esploso’ su Instagram, si è scatenato un vero e proprio putiferio social. Non soltanto Raffaella Mennoia ha risposto alle accuse dell’ex corteggiatore con un post ‘al veleno’ su Instagram. Ma, dopo essere stato chiamato in causa, anche Gianni Sperti ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, il giovane romano ha lanciato una nuova ed incredibile frecciatina. E questa volta non su Instagram, bensì su Twitter:

Da come si può vedere quindi, le parole che Mario Serpa rivolge a Raffaella Mennoia sono davvero incredibile. Dalle quali si evince chiaramente la mancata considerazione, stando ovviamente a quanto scrive, che l’ex corteggiatore aveva negli studi di Uomini e Donne. Come avrà reagito l’autrice? Ovviamente, per il momento non c’è stata alcune risposta. Ci sarà? Staremo a vedere!

