Chi è Piero Armenti: tutto sul fondatore de “Il mio viaggio a New York” che sta facendo impazzire i social con le sue avventure in giro per il mondo

Il mio Viaggio a New York è tra le pagine social più seguite del momento. In particolare su Facebook, i video condivisi dal fondatore della pagina sono visti e condivisi da milioni e milioni di utenti. Ma chi c’è dietro il successo e la viralità di questa pagina? Si tratta di Piero Armenti che con la sua “r moscia” e la sua spontaneità ha conquistato il popolo del web. La pagina nasce con lo scopo di raccontare New York e incentivare a prenotare i tour guidati della sua agenzia, fondata da lui stesso negli Stati Uniti. Una vita in giro per il mondo quella di Piero Armenti.

Vediamo qualche dettaglio in più sul simpatico travel blogger.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Piero Armenti: tutto sul fondatore de “Il mio viaggio a New York”

Ne dimostra meno, ma il travel blogger Piero Armenti ha quasi 40 anni. Nonostante stia stabilmente a New York da ben 10 anni, Piero ha anche vissuto cinque anni in Venezuela, a Caracas. Ha viaggiato per l’America Latina, e nel 2008 è tornato in Italia, per un dottorato all’Orientale di Napoli.

Ha anche lavorato come giornalista per Panorama e ha scritto vari libri sul Venezuela.

Ma con New York è stato amore a prima vista. Ha superato un difficile concorso per avere la licenza turistica e ha fondato l’agenzia “Il mio viaggio a New York“, una tour operator punto di riferimento per gli italiani nella Grande Mela. La sede è vicinissima a Times Square e fa il boom di iscrizioni

Nel 2018 ha lanciato anche ilmiohotel.com per prenotare i migliori hotel al miglior prezzo.

Sulla sua pagina, Piero condivide anche recensioni di altri luoghi del mondo, come il Giappone e il Sud America. Le sue simpatiche recensioni riguardano soprattutto l’aspetto culinario.