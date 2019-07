Chiara Nasti: altezza, peso, misure della fashion blogger e sorella di Angela Nasti più accenni su vita privata e carriera.

Chiara Nasti è nata Nata il 22 gennaio 1998 a Materdei, uno dei rioni di Napoli. Da sempre è cresciuta con la passione per la moda e per la fotografia. Per questo motivo a soli 15 anni ha deciso di aprire un blog e diventare, appunto, una fashion blogger, seguendo le orme della sua omonima Chiara Ferragni.

Chiara Nasti con il suo profilo “nastilove“, è seguitissima sui social. Le sue foto raggiungono milioni e milioni di like.

Nel 2014 ha anche pubblicato da Mondadori il libro di consigli di stile e abbigliamento di Chiara Nasti chiamato “@nastilove – Diario di una fashion blogger”. Nello stesso periodo viene scelta come conduttrice degli Mtv Awards e viene scelta come reporter per gli European Music Awards.

Insomma, una carriera in ascesa per la bella napoletana. Ma scopriamo qualche dettaglio in più. Ad esempio, quanto è alta Chiara Nasti? Qual è il suo peso?

Chiara Nasti: altezza, peso, misure della fashion blogger, sorella di Angela Nasti

Classe 1998, Chiara Nasti è alta 164 centimetri per 55 kg. Proprio a causa del peso, recentemente la fashion blogger è finita nel mirino degli haters, accusata di dare il cattivo esempio ai followers che assiduamente la seguono. Tutto è iniziato da alcuni commenti e video in cui Chiara Nasti afferma di non bere acqua da due anni, bensì solo coca-cola.

Inoltre, recentemente, è finita su molti siti di gossip data la rottura dopo tanti anni con il suo storico fidanzato Ugo Abbamonte. Come andrà a finire?