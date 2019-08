Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, continua lo scontro social: volano minacce di denuncia. Ecco cosa sta accandendo tra i protagonisti di Uomini e Donne.

Sembra davvero non avere fine lo scontro social tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e l’autrice del programma Raffaella Mennoia. Il primo ad avere da ridire sulla Mennoia è stato Mario Serpa. Ma dalla lite con l’ex corteggiatore del trono gay, ne è scaturita una ancora più accesa. Teresa Cilia, ex tronista della trasmissione, ha preso le difese di Mario. E in alcune Instagram Stories di oggi ha voluto precisare che lei non ha nulla contro gli altri componenti della redazione o contro Maria De Filippi. Nel mirino della siciliana c’è solo una persona, Raffaella Mennoia. Che non ha perso tempo a rispondere, attraverso un post molto duro. Si parla di denuncia. Scopriamo cosa è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Teresa Cilia ancora contro Raffaella Mennoia: l’autrice minaccia di denunciare

“Non ho nulla contro Maria De Filippi che stimo e ringrazierò sempre. Il mio sfogo era rivolto a una persona sola, non a tutta la redazione”. Teresa Cilia ci tiene a precisare che le parole poco piacevoli dall’altro giorno erano rivolte solo ed esclusivamente a Raffaella Mennoia. L’ex tronista non spiega il motivo preciso della rottura con l’autrice, ma lascia intendere che, durante una puntata speciale di Temptation Island, suo marito Salvatore Di Carlo ha sentito qualcosa che non doveva sentire. A tal punto che decise di ababndonare lo studio. C’entra Raffaella? Non possiamo saperlo. Quel che è certo è che anche Teresa, come Mario, sono molto duri nei confronti della Mennoia. Che ha replicato così sul suo Instagram:

Una risposta molto dura quella di Raffaella, che parla addirittura di denuncia. Non è difficile capire che il messaggio è indirizzato agli ex protagonisti di Uomini e Donne, che in questi giorni si sono esposti contro di lei. Finirà qui questa ‘telenovela’ estiva? Noi abbiamo qualche dubbio. Alla prossima puntata!