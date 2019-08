Francesco Monte, la prima foto ufficiale con Isabella

Francesco Monte, la prima foto social con la sua Isabella: Giulia Salemi è solo un ricordo lontano. Sui social arriva l’ufficialità

Non bastava certo un post per dichiararne l’ufficialità, ma oggi Francesco Monte ha sicuramente spiazzato i suoi follower con un gesto che scaccia via le malelingue e la storia passata. Giulia Salemi è per lui solo un ricordo lontano e anche dal suo profilo Instagram ne sono sparite completamente le tracce. Nel suo cuore e sui suoi social ora c’è spazio solo per la sua nuova dolce metà: Isabella De Candia. Circa un mese fa le prime Instagram Stories con la bellissima modella che gli ha fatto dimenticare la storia precedente, poi nel corso del tempo tanti segnali di un amore che stava sbocciando un po’ per volta. Oggi Francesco e Isabella sono felici e innamorati e non si nascondono più.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Monte e Isabella De Candia, la prima foto ufficiale sul profilo Instagram.

Il primo gesto ufficiale è arrivato qualche giorno fa, quando è stata Isabella a condividere un post che la ritraeva con Francesco. Il post, che puntualizzava il loro essersi trovati già da single, ha fatto il giro del web e ha dato il via libera all’ufficialità effettiva sui social. Oggi è stato Francesco a raccogliere un tenerissimo scatto con Isabella e postarlo sul suo profilo Instagram. Tra le storie più chiacchierate dell’estate, Isabella e Francesco si sono presi il tempo necessario per metabolizzare la nascita di una nuova storia. Le passate esperienze dell’ex tronista gli hanno di certo insegnato a non lasciarsi andare subito in pasto agli haters.

La fine della storia con Paola di Benedetto prima e con Giulia Salemi poi hanno scosso Francesco, che questa volta vuole andare con i piedi di piombo. Non per questo i due hanno deciso di provarsi del forte sentimento che sta nascendo e il primo post ufficiale ne è la dimostrazione gli occhi felici, i sorrisi evidenti e la complicità sono i punti fermi di una storia che sta mettendo solide radici. Anche la dedica non ha limiti, dimostrazione del fatto che non sarà solo l’ennesimo fuoco di paglia. Francesco e Isabella fanno sul serio, non ci resta dunque che seguire cosa gli riserverà il futuro.