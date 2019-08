Gerry Scotti, incredibile dichiarazione sulle letterine: “Ho resistito a tutto”. Il conduttore compie 63 anni e si racconta in una lunga intervista

Ieri, 7 agosto, Gerry Scotti ha compiuto 63 anni. E per l’occasione riportiamo alcune dichiarazioni rilasciate durante l’intervista a Corriere.it.

Gerry ha parlato del suo lavoro, dei suoi esordi e delle sue passioni. Insomma, un modo per farsi conoscere meglio dal suo pubblico. Il conduttore, sicuramente, è tra i più amati della televisione italiana. Ha conquistato sempre tutti con la sua allegria, simpatia e spontaneità.

Dall’intervista si scopre un Gerry Scotti avventuroso che ama il mare e andare in moto, in particolare sulla sua Harley-Davidson con cui ha fatto anche un viaggio sulla Route 66. Inoltre ha rivelato di amare ‘La signora in giallo’: non si perde mai un episodio.

Come ben sappiamo, Gerry Scotti ha lavorato a fianco delle letterine all’epoca di “Passaparola”. E ha confessato di non aver mai ceduto:

“Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se non sono finito in galera con le letterine sono stato bravo. In 35 anni, nessuna ragazza ha fatto la lasciva con me”

Il conduttore ha comunque precisato di aver lavorato sempre con donne già realizzate che non avevano bisogno di lui. Attualmente Gerry è sposato con Gabriella Perino. I due erano reduci da altre relazioni e matrimoni, quando nel 2004 hanno deciso di intraprendere una relazione.

Per quanto riguarda il suo lato avventuroso, Gerry Scotti ha dichiarato che nel 1988 guidò una barca a vela fino all’isola di Porquerolles: “È un miracolo se sono ancora vivo“. Da lì, però, è nato un legame indissolubile con il mare.

