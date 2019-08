In quest’ultima foto Instagram Lorella Boccia è semplicemente divina: la giacca aperta fa notare chiaramente che sotto è nuda, ma un gesto colpisce.

Ne ha fatta di strada Lorella Boccia. Da alunna di Amici è diventata attualmente una delle ballerine professioniste delle scuola più amate, qualificate ed apprezzate. Non a caso, infatti, insieme a Marcello Sacchetta e Paola Ciavarro, la napoletana conduce anche il daytime del talent su Real Time. Ovviamente, dalla sua parte, la Boccia vanta una bravura stratosferica, ma anche una bellezza davvero da mozzare il fiato. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che, ogni giorno, la ballerina pubblica sul suo profilo Instagram. Così come quest’ultima: Lorella è semplicemente divina. E sapete perché? Semplice! Sotto la sua giacca, la napoletana è completamente nuda. Ecco tutto nel dettaglio.

Lorella Boccia, sotto la giacca è nuda: il gesto conquista tutti

È da poco ritornata da una favolosa luna di miele in Polinesia. Pochissimi mesi fa, infatti, Lorella Boccia è convolata a nozze con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, il manager di tantissimi Vip e personaggi dello spettacolo. Eppure, nonostante il viaggio di nozze sia terminato, tra l’altro ampiamente ‘documentato’ su Instagram, Lorella continua a non perdere occasione di poter mostrarsi ai suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, la napoletana ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato. La ballerina indossa un semplice completo colore beige. Di quelli composti da giacca e pantalone, insomma. Ebbene. Se si guarda con attenzione la foto in basso, si vede chiaramente che, sotto la giacca, la dolce Boccia è completamente nuda. Ma non solo. Vi sveliamo, infatti, un altro ‘dettaglio’:

Da come si può vedere, è senza alcun dubbio un gesto che infiamma Instagram e i seguaci di Lorella. Sapete quale? Mentre assume questa posa, la ballerina mette le mani sulla giacca come se volesse aprirla. Ovviamente, sarà, senza alcun dubbio, una posa fotografica. Non c’è nulla di scandaloso in questo gesto, sia chiaro. Eppure, però, la foto ha davvero conquistato tutti. Lorella, infatti, ha ricevuto più di 37 mila likes. Insomma, un vero e proprio successo.

