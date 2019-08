Uomini e Donne, Manuel Galiano beccato in Sardegna con una mora: l’indiscrezione fa il giro del web.

È stato uno dei protagonisti principali di questa stagione di Uomini e Donne. Inseme a Giulia Raselli, Manuel Galiano si è conteso per mesi il cuore della tronista Giulia Cavaglia, riuscendo a farsi scegliere. Ma la storia tra i due non è decollata. Dopo poche settimane. la coppia si è divisa. E, a quanto pare, entrambi sono già pronti a trovare un nuovo amore. Giulia avrebbe un flirt con un calciatore, ma nelle ultime ore è stato proprio l’ex corteggiatore a farsi beccare in compagnia di una bella mora. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, Manuel Galiano dimentica Giulia: beccato in vacanza con una mora

Manuel Galiano ha una nuova fiamma? Nulla di ufficiale. Ma un video postato dalla pagina Instagram GossipTvOfficial sta facendo il giro del web. L’ex ‘fidanzato’ di Giulia Cavaglia appare in atteggiamenti affettuosi con una mora, durante la sua vacanza in Sardegna,. Nulla di eclatante, ma i due sono molto vicini, e le loro mani si sfiorano. Nuovo flirt estivo in corso? Non ci sarebbe nulla di male, ovviamente. La storia con la Cavaglia si è ormai chiusa del tutto. E non nel migliore dei modi. Non ci resta che attendere nuove news sulla possibile nuova fiamma di Manuel. Che, secondo alcune voci, potrebbe essere anche uno dei candidati al prossimo trono di Uomini e Donne, insieme all’ex ‘rivale’ Giulio Raselli. E a voi, farebbe piacere rivedere Manuel in trasmissione? Se fosse ancora single, ovviamente!