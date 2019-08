Uomini e Donne, molti ex protagonisti difendono Raffaella Mennoia: Mario Serpa reagisce così. Ecco cosa sta accadendo su Instagram.

Lo scontro social più acceso del momento continua. È scoppiata una vera e propria guerra tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne. Che hanno avuto parole poco piacevoli per l’autrice. Per questo motivo altri ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di mostrare solidarietà alla Mennoia, difendendola pubblicamente. Da Giulia De Lellis a Lorenzo Riccardi, da Karina Cascella a Teresa Langella: in tanti hanno deciso di spezzare una lancia a favore di Raffaella. E una storia postata da Mario Serpa sembra proprio una chiara frecciatina a questa improvvisa schiera di ‘difensori’. Scopriamo cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, la Mennoia ha chiesto agli ex del programma di difenderla?

Da un lato Mario Serpa e Teresa Cilia, dall’altro Raffaella Mennoia. Gli ‘schieramenti’ sono ben distinti: sul web è nata una vera e propria guerra a suon di post e Instagram Stories. Il popolo del web sembra aver deciso: gran parte dei telespettatori è dalla parte di Mario e Teresa, e non apprezza alcuni atteggiamenti di Raffaella. Quest’ultima però ha potuto contare su un vasto numero di sostenitori non proprio sconosciuti. Tanti ex del programma si sono espressi pubblicamente sulla vicenda, difendendo a spada tratta la Mennoia e il suo lavoro. Teresa Cilia ha definito il loro atteggiamento ‘scontato’, visto che molti di quelli che hanno parlato lavorano ancora con lei. Mario Serpa, invece, è stato meno esplicito. Ma una foto che ha postato nelle sue stories sembra essere proprio un chiaro riferimento a questa vicenda:

Le pecore mostrate in foto da Mario potrebbero rappresentare tutti quelli che , uno dietro l’altro, hanno deciso di difendere Raffaella. E la frase ‘a rapporto’ lascia pensare che anche Mario come molti utenti del web, crede che sia stata la stessa Mennoia a chiedere ad alcuni personaggi di spicco di difenderla. Insomma, la nuova ‘telenovela’ dell’estate sembra non avere fine. Quale sarà il prossimo capitolo?