Anche Teresa Langella difende Raffaella Mennoia: l’ex tronista, infatti, non solo interviene a sua difesa, ma svela un retroscena sulla redazione.

Sapevamo che sarebbe accaduto. E così è stato. Il litigio a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia, Teresa Cilia e Mario Serpa sta creando un vero e proprio ‘putiferio’ social. A cui, come detto più volte nei nostri articoli, vi stanno prendendo parte diversi ex protagonisti del programma di Canale 5. Non solo, quindi, Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi, ma anche Teresa Langella. Che, ovviamente, difende anche lei Raffaella. Pochissime ore fa, l’ex tronista napoletana, infatti, ha voluto esprimere la sua opinione riguardo alla questione. Dalle sue parole, si evince chiaramente che anche lei, così come tanti altri, è dalla parte dell’autrice. Ma non solo. Perché, durante il suo sfogo, Teresa si lascia andare ad una rivelazione sulla redazione. Ecco quanto dichiara la partenopea.

Teresa Langella difende Raffaella: la toccante rivelazione sulla redazione di Uomini e Donne

Il percorso a Uomini e Donne di Teresa Langella è stato davvero singolo. La bella partonepea, infatti, ha sempre dimostrato tutto il suo interesse verso un unico corteggiatore: Andrea Dal Corso. Peccato che, però, dopo averlo scelto, il corteggiatore le abbia detto di ‘no’. Sono passati alcuni mesi da questa scelta, eppure Teresa ed Andrea attualmente sono felici, innamorati ed uniti più che mai. Insomma, la loro storia incarna appieno lo spirito e l’obiettivo del dating show. È proprio per questo motivo che, in seguito a questa polemica tra Raffaella ed ex protagonisti del programma, anche la Langella abbia voluto esprimere la sua opinione. Prendendo, soprattutto, le difese dell’autrice. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, dopo aver spiegato l’autenticità di Raffaella, Teresa si lascia andare ad una toccante rivelazione sulla redazione di Uomini e Donne. “Lo dico adesso, ma loro della redazione hanno pianto per la mia storia”, rivela l’ex tronista nonché attuale fidanzata di Andrea Dal Corso.

