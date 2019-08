“Aggressioni, parolacce, tradimenti”, Francesca De André e Gennaro Lillio sono in crisi? Ecco cosa hanno scritto su Instagram.

Sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il loro turbolento tira e molla ha tenuto incollati alla tv milioni di spettatori. Parliamo di Francesca De André e Gennaro Lillio. Che, nonostante lo scetticismo di molti, hanno continuato a vivere la loro storia d’amore anche dopo il reality. Questo almeno fino a qualche giorno fa. Sì, perché alcuni strani movimenti social hanno insospettito i fan della coppia. E ad alimentare i sospetti di una crisi, una stories molto dura che il napoletano ha pubblicato e poi cancellato. Sono volate parole molto dure. Scopriamo cosa è accaduto.

Francesca De André e Gennaro Lillio in crisi: sui social volano parole forti

Francesca e Gennaro, fine di un amore? I fan della coppia nata al Grande Fratello sono preoccupati. Dai social del due ex gieffini non arrivano buone notizie. I due non si mostrano insieme da un bel po’, niente foto, niente like a post di coppia organizzati dalle fan page. ‘Indizi social’ che ai fan non sono sfuggiti. Ma non è tutto. Alcune Instagram stories dei diretti interessati non sono apparse di certo rassicuranti. Prima una storia della De Andrè, che posta questa canzone di Ultimo, abbastanza malinconica:

La risposta di Gennaro non è tardata ad arrivare, e anche se dopo un po’ ha cancellato la story, siamo riusciti ad immortalarla. Volano parole dure.. Date un’occhiata:

Aggressioni, parolacce e addirittura tradimenti. Gennaro parla di alcune ‘mancanze’, e il riferimento alla sua storia con la De André sembra davvero chiaro. Il napoletano appare molto deluso, come scrive anche nella storia successiva, dopo una serata in Sicilia:

Insomma, qualcosa tra i due è successo. In attesa di scoprire nuovi dettagli sulla vicenda, che ne pensate della coppia?