Wanda Nara ha pubblicato uno scatto in cui si mostra semplicemente esplosiva: scollatura da urlo e gambe aperte, l’agente manda in delirio i fan.

Wanda Nara è un personaggio piuttosto ‘complesso’. Donna dai mille impegni professionali per il suo lavoro di agente del marito Mauro Icardi, è anche una bomba sexy e incanta Instagram con i suoi scatti ‘hot’. Sempre pronta a condividere i suoi servizi fotografici sui social, la bella argentina fa sognare il pubblico maschile, ma non è mai esente da critiche, soprattutto da parte dei tifosi interisti. Le ultime foto pubblicate su Instagram sono davvero ‘bollenti’: scopriamole insieme!

Wanda Nara irresistibile su Instagram: scollatura hot e gambe aperte

Wanda Nara ama mostrarsi su social in tutta la sua bellezza. Sempre pronta a ricevere complimenti, è davvero il sogno proibito di molti uomini per le sue forme esplosive e la sua innata sensualità. Ultimamente l’argentina sta deliziando i suoi followers con una serie di servizi fotografici che valorizzano il suo fisico da urlo. Ogni volta immortalata con una mise diversa, l’agente di Mauro Icardi incanta e infiamma Instagram con pose hot e abiti succinti.

L’ultimo scatto è davvero bollente e Wanda è irresistibile. Poggiata sul cofano di un fuoristrada a gambe completamente aperte, la Nara rischia l’incidente hot perché la sua gonna di tulle bianca è cortissima e trasparente. L’abito copre davvero il minimo indispensabile, e la posa è super sexy. Ma non è tutto. Il corpetto color carne dell’argentina ha una scollatura profonda e mette in mostra il suo decolleté da urlo. Una foto davvero mozzafiato quella di Wanda, che ha fatto boom di like, ma ha scelto di disattivare i commenti. Il motivo non è chiaro, forse la moglie di Icardi vuole solo deliziare i fan con la sua bellezza e vietare agli haters di scatenarsi sotto le sue bellissime foto.

