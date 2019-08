Veera Kinnunen e Osvaldo, l’amore continua: ma non mancano le critiche sotto la foto di coppia postata dalla ballerina, ecco il motivo.

È scoppiato l’amore a Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che accade che un ballerino/a professionista si innamori del concorrente del reality con cui gareggia. Ma la storia nata tra Veera Kinnunen e l’ex calciatore Daniel Osvaldo ha catturato l’attenzione di tutti. Questo perchè la bellissima Veera era fidanzata da circa 10 anni col suo collega e ballerino della trasmissione Stefano Oradei. Ma la sua storia passata per lei è ormai un ricordo. La Kikkunen appare sempre più unita al suo nuovo compagno. Col quale si è mostrata in uno scatto dolcissimo postato su Instagram. Le critiche però non si sono fatte attendere. Ecco cosa è successo.

Veera Kinnunen e Osvaldo, critiche per la foto di coppia: quanto durerà?

Veera e Osvaldo sono più innamorati che mai. Nonostante l’inizio ‘turbolento’ della loro relazione, la ballerina non nasconde più l’amore col suo Osvaldo, il concorrente con cui ha ballato nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Un amore travolgente, che Veera ha immortalato nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Date un’occhiata:

Una foto dolce, quella postata dalla Kinnunen qualche ora fa, che esprime l’unione della coppia nata nella trasmissione di Milly Carlucci. Tanti i commenti di auguri e apprezzamenti, ma non mancano le critiche. Ecco il pensiero di alcuni utenti di Instagram:

In tanti mostrano solidarietà a Stefano, che durante una puntata di Ballando fu ‘rimproverato’ dalla Carlucci per via di un episodio di gelosia avvenuto dietro le quinte. Ma non mancano i riferimenti al passato sentimentale non proprio ‘tranquillo’ di Osvaldo:

Insomma, non tutti sono convintissimi dei sentimenti dell’ex calciatore argentino, oggi cantante di una band musicale. E voi, che idea vi siete fatti sulla nuova coppia nata a Ballando con le stelle?