Francesca De André sulla rottura con Gennaro Lillio, conosciuto nella casa del Grande Fratello: “Ho bisogno di stare da sola”. Ecco cosa ha rivelato.

Quella che sembrava solo una voce di gossip, si è rivelata realtà. Francesca De André e Gennaro Lillio non sono più una coppia. I due ex concorrenti del Grande Fratello 16 si sono lasciati da qualche giorno e a rendere ufficiale la rottura ci ha pensato il napoletano, con un post abbastanza duro contro la sua ex. Che aveva già replicato all’annuncio del suo ex fidanzato. Ma la De Andrè ha pubblicato una nuova stories, dove chiarisce ancora meglio un punto molto delicato: il ‘segui’ su Instagram al suo ex Giorgio Tambellini. Scopriamo cosa ha scritto.

Potrebbe interessarti anche:

Francesca De André: la rottura con Gennaro e il confronto con Giorgio

Francesca e Gennaro si sono lasciati ufficialmente. Nonostante lo scetticismo di molti telespettatori, la coppia sembra essere felice e innamorata, una volta conclusa l’esperienza al GF. Ma qualcosa non ha funzionato. E Francesca ha deciso di chiarire ulteriormente la sua posizione. Ecco le sue ultime parole:

Francesca sottolinea il fatto che non avrebbe voluto parlare già pubblicamente di quanto è successo. Ma l’annuncio di Gennaro l’ha ‘costretta’ ad esprimersi. La De André ci tiene a chiarire la vicenda del ‘segui’al suo ex Giorgio, per la quale è stata molto criticata sul web. L’ex gieffina spiega come abbia voluto un confronto faccia a faccia col suo ex, che non era mai avvenuto fuori dalla casa. Nulla di più. Francesca sembra molto decisa dopo la fine della sua relazione con Gennaro: “Ho bisogno di stare da sola e vivere tranquilla”. Sarà davvero finita qui tra i due protagonisti del Grande Fratello 16?