In una sua recente Instagram stories, Diletta Leotta riprende di nascosto Daniele Scardina: ecco come è stato beccato il pugile, da non credere.

Si stanno ancora frequentando Daniele Scardina e Diletta Leotta? Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Eppure, a quanto pare, sembra proprio di sì. Nonostante, infatti, proprio recentemente vi avevamo parlato di una nuova indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Diva e Donna’, sembra che tra la giornalista sportiva di Sky e il bel pugile milanese ci sia ancora del tenero. O, perlomeno, è questo che si evince dalle ultime Instagram stories di entrambi. Sono insieme. Sono sulla stessa barca. Ma non solo. Perché sembra che siano davvero complici. Lo si deduce, senza alcun dubbio, da un ultimo video, pubblicato poco fa, dalla bella Leotta. La catanese riprende di nascosto ‘Toretto’, perciò ecco come è stato beccato il pugile.

Diletta Leotta riprende di nascosto Daniele: ecco com’è stato beccato

Gli impegni lavorativi di Diletta Leotta sono completamente terminati. E così, dopo un anno sacrificato ed impegnativo, è più che giusto che la bella giornalista di Sky si goda un’estate davvero fantastica. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram stories, la catanese è su una barca, insieme ad alcune sue amiche, in mezzo al mare. Ed ecco che, nel bel mezzo di una ‘festa’ scatenata, Diletta si diverte a riprendere Daniele Scardina, anche lui sulla barca, di nascosto. Ebbene si: di nascosto. Perché il giovane Toretto non credeva affatto che la giornalista lo riprendesse in quel preciso istante. Ma com’è stato beccato, quindi, Daniele? Nulla di scandaloso, ovviamente. Bensì, il pugile è stato ripreso nel bel mezzo di un riposino pomeridiano.

Da come si può vedere quindi, il pugile milanese è sul letto della barca intento a godersi un po’ di riposo, di relax. Quando, improvvisamente, si rende conto che Diletta Leotta lo sta riprendendo con il suo telefono. Immediata è stata, quindi, la reazione di Daniele che, visibilmente imbarazzata, invita la ragazza a spostare l’inquadratura. Si ‘vendicherà’? Lo scopriremo!

