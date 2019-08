Temptation Island, Jessica Battistello fa delle importanti rivelazioni sul suo ex fidanzato Andrea Filomena su Instagram, ecco cosa dichiara.

Terminato il suo percorso a Temptation Island, Jessica Battistello è stata completamente rivestita da un successo davvero clamoroso. Sebbene il viaggio nei suoi sentimenti non sia terminato nei migliori dei modi, la giovane ragazza, subito dopo la fine del programma, ha scoperto di essere stata parecchio apprezzata. Soprattutto per la sua sincerità e maturità nell’affrontare la difficile situazione. Tanto anche, ancora attualmente, il seguito social è davvero spropositato. È proprio su Instagram, infatti, che, pochissime ore fa, Jessica ha fatto delle importanti rivelazioni. Su chi? Semplice! Su Andrea, il suo ex fidanzato. Vediamo nel dettaglio cosa dichiara.

Potrebbe interessarti anche:

Jessica Battistello su Instagram: importanti rivelazioni su Andrea

Dopo ben due anni e mezzo di fidanzamento e nozze annullate, Jessica Battistello ed Andrea Filomena, in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island, hanno deciso di lasciarsi. La loro storia, stando a quanto dichiarato più volte dalla ragazza, non andava bene da un pezzo. E soltanto il programma di Canale ha dato loro la consapevolezza di ciò ad entrambi. Attualmente, i due non hanno tentato nessuno ‘riappacificamento’, anche se, pochissime ore fa, la giovane padovana si è lasciata andare a delle nuove ed importanti rivelazioni sul suo ex fidanzato. Tramite, infatti, alcune domande Instagram stories, rivoltele da alcune sue sostenitori, la bella Battistello ha raccontato qualcosa in più sul suo attuale rapporto con Andrea.

“Lo senti ancora ad Andrea?”, recita la prima domanda di una fan di Jessica. La risposta della ragazza è breve e concisa: “Certo, abbiamo una figlia in comune”. L’ex concorrente di Temptation Island si riferisce chiaramente al loro cane Kira. Ma non è finita qui.

“Com’è vivere senza Andrea”, recita una seconda domanda. Anche in questo caso, la giovane ha risposto senza troppi giri di parole: “Strano!”.

Per ulteriori news su Jessica Battistello –> clicca qui