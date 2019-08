Stefano Bettarini, un figlio con Nicoletta? La risposta non lascia dubbi

Stefano Bettarini, un figlio con Nicoletta? La risposta dell’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura non lascia dubbi: ecco cosa ne pensa.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la storia tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini proseguisse a gonfie vele. I due, nonostante la tanta differenza d’età e le discussioni durante la scorsa edizione di Temptation Island Vip, sembrano sereni ed innamorati.

I due hanno dimostrato a tutti gli scettici che l’amore supera ogni cosa ed è così che sono arrivati a festeggiare il secondo anniversarsio di fidanzamento.

Durante un’intervista a Nuovo Tv, l’ex calciatore si espresso su un eventuale figlio con Nicoletta. Ecco cosa ne pensa Stefano.

Stefano Bettarini si è espresso sulla sua storia d’amore con Nicoletta Larini. Ecco che cosa ha dichiarato: “Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita. Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare”.

Sull’eventualità di avere un figlio con Nicoletta, l’ex marito di Simona Ventura ha risposto: “Per ora no, ma mai dire mai…”Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”.