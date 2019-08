Rosy Abate 2: Quando inizia | Anticipazioni | Attori. La fiction della regina di Palermo tornerà su Canale 5 con tantissime novità

Rosy Abate 2 ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso per quanto riguarda il destino del piccolo Leonardino. La prima stagione si era conclusa con l’arresto di Rosy. Le nuove puntate sono ambientate sei anni dopo quel tragico giorno.

La regina di Palermo sconterà la sua pena e si troverà a dover cercare il bambino che le è stato strappato dalle braccia. Leonardino nel frattempo è cresciuto e ha passato sei anni in un’altra città con una nuova famiglia pericolosa.

Rosy non si farà fermare da nessuno per riavere suo figlio e questa volta ci sarà una novità. Ecco chi la accompagnerà nelle sue avventure.

Continuano le avventure di Rosy Abate alla ricerca del piccolo Leonardino. Questa volta potrebbe esserci un personaggio degno di nota dalla sua parte. Si tratta di Filippo De Silva.

Nel cast di Rosy Abate 2 compare, infatti, Paolo Pierobon. Sicuramente sarà al fianco di Rosy che dovrà affrontare nuovi spietati nemici.

Ci saranno anche altri diversi volti noti: tra questi Davide Devenuto, già protagonista di Un posto al sole, cheinterpreterà un boss senza scrupoli”, da quanto si apprende dal settimanale DiPiù Tv.

Per quanto riguarda la data, ancora non si hanno notizie su quando inizia Rosy Abate 2. Noi di SoloGossip vi terremo sicuramente aggiornati!