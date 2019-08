Grande Fratello Vip, non solo Lorenzo Riccardi: nel cast del reality anche un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne. Scopriamo chi.

Settembre sta per arrivare. E, con lui, tornano tutti i programmi più seguiti della nostra tv. Tra questi c’è il Grande Fratello Vip, la versione del reality più spiato d’Italia dedicato ai personaggi famosi. A condurlo sarà Alfonso Signorini, che da opinionista diventa presentatore ufficiale della trasmissione. Ma cosa sappiamo sui nuovi concorrenti che entreranno nella Casa più famosa della tv? Ebbene, alcuni nomi circolano sul web già da un bel po’. Tra i concorrenti, potrebbe esserci più di un protagonista di Uomini e Donne. Uno è Lorenzo Riccardi, ex tronista attualmente fidanzato con Claudia Dionigi. Siete curiosi di sapere chi è l’altro? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip, da Uomini e Donne arrivano Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre

Non è la prima volta che un protagonista di Uomini e Donne finisca ‘rinchiuso’ tra le mura del Grande Fratello. Giulia De Lellis, Andrea Damante, Luca Onestini, Francesco Monte sono alcuni esempi. E pare proprio che anche quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip siano pronti ad entrare ben due ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Uno è l’ex tronista pugliese Lorenzo Riccardi. Ha conquistato tutti con la sua simpatia ed oggi è pronto a vivere una nuova esperienza nel reality di Canale 5. Con il ‘permesso’ della sua adorata Claudia, la corteggiatrice che ha scelto proprio a Uomini e Donne. Ma in questa edizione del Grande Fratello vip potrebbe esserci anche lui, Andrea Melchiorre. Ex corteggiatore ed ex scelta della tronista Valentina Dallari, oggi lavora come modello e, secondo Nuovo Tv, potrebbe essere proprio lui uno dei concorrenti del prossimo GF. Al momento, comunque, queste restano solo ipotesi e nulla è ancora ufficiale. In attesa di scoprire il cast al completo, sareste felici di rivedere Lorenzo e Andrea in tv?