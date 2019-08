Morte Nadia Toffa, Mediaset decide di cambiare la programmazione di oggi per ricordare la giornalista: ecco cosa andrà in onda questa sera.

Nadia Toffa non ce l’ha fatta. La conduttrice e inviata de Le Iene è mancata questa mattina dopo una lunga e dura battaglia contro il cancro. A soli 40 anni, Nadia lascia questo mondo e tutte le persone che l’hanno amata. Tanti, tantissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto ricordarla in questo giorno di dolore, moltissimi i messaggi di cordoglio dei fan, che l’hanno seguita e accompagnata virtualmente nel corso della sua battaglia. Per questo motivo i vertici Mediaset hanno deciso di dedicarle la programmazione di questa sera: ecco cosa andrà in onda.

Mediaset cambia la programmazione per Nadia Toffa: ecco cosa vedremo stasera in tv

Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione della giornata di oggi per dedicare più spazio possibile a Nadia Toffa, alla sua vita, al suo instancabile lavoro di inviata a Le Iene, e alla sua lunga e dura battaglia contro la malattia. Una guerra persa, ma combattuta sempre a testa alta e col sorriso. ‘La dolce guerriera’, così come l’hanno ricordata amici e colleghi, sarà dunque al centro della serata televisiva dei canali Mediaset.

L’orario dell‘Access Prime-Time sarà dedicato a Nadia su Canale 5 e Italia 1, dove andrà in onda in simultanea l’intervista che la Toffa ha rilasciato a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo lo scorso ottobre. Anche Rete 4 riproporrà la stessa intervista in seconda serata. Su Italia 1, invece, il magazine di Studio Aperto, che comincerà intorno alle 19, sarà incentrato interamente sulla giornalista. Una serata commovente ed emozionante aspetta dunque il pubblico di Mediaset, che con questa decisione ha voluto rendere onore a una donna che ha lavorato duramente per la rete e che con il suo esempio ha dato forza a tantissime persone che ancora combattono contro la malattia, perché l’ha affrontata a viso aperto, senza mai arrendersi, fino alla fine.

