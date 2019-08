Nadia Toffa è morta, anche Roberto Saviano ha voluto renderle omaggio in questo giorno di dolore: ‘Non dimenticherò il tuo coraggio in quella famosa vicenda’.

La notizia della morte di Nadia Toffa è diventata virale fin dalle prime ore di questa mattina, quando è stata resa ufficiale dalla redazione de Le Iene. Una perdita gravissima quella della conduttrice e inviata del programma di Italia 1, che verrà ricordata durante tutta la giornata anche in tv con una nuova programmazione da parte di Mediaset. Programmi e interviste dedicate a Nadia, che ha lasciato prematuramente la vita terrena e presto riceverà l’estremo saluto con i funerali a Brescia. Tra i tanti messaggi arrivati su Instagram in sua memoria, spicca quello di Roberto Saviano, che ricorda un particolare retroscena sul lavoro della Toffa.

Nadia Toffa, l’omaggio di Roberto Saviano: ‘Non dimenticherò il tuo coraggio in quella storia’

Nadia Toffa è stata ricordata finora, e continuerà ad esserlo, come una guerriera, una ‘dolce guerriera’, in grado di sorridere in faccia alla malattia e di affrontarla a testa alta e con dignità, fino alla fine. Anche lo scrittore Roberto Saviano ha voluto renderle omaggio, riportando su Instagram un suo personale ricordo sulla vita e sul lavoro di Nadia.

Roberto Saviano porta avanti da anni ormai la sua lotta contro la camorra, cominciata da quando ha svelato importanti retroscena sul mondo della malavita nel suo libro ‘Gomorra’ e in tutti gli altri a seguire. Una lotta contro il silenzio su temi importanti come la Terra dei Fuochi, che è una delle principali cause di morte prematura di tumore nel sud Italia e non solo. Non poteva dunque essere indifferente, Saviano, alla morte di Nadia Toffa, per un cancro cerebrale, a soli 40 anni. Il suo messaggio la ricorda ancora una volta come una guerriera, oltre che nella malattia, anche sul lavoro. ‘Non dimenticherò il tuo coraggio nel raccontare la storia di un cronista licenziato per volere di un boss. Nessuno voleva parlarne, tu l’hai fatto’. Questo il suo messaggio a Nadia, terminato con la citazione latina di Umberto Eco nel romanzo ‘Il Nome della Rosa’.

